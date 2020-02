KNVB zegt lidmaatschap op van SVA Papendorp uit vrees voor veiligheid

De KNVB heeft voor de tweede keer in korte tijd het lidmaatschap van een Utrechtse voetbalclub opgezegd. SVA Papendorp is geschrapt als lid omdat de bond er geen vertrouwen in heeft dat de vereniging de orde kan handhaven tijdens de wedstrijden. Vorige maand werd ook al DWSV als lid geschrapt.

Papendorp legt zich niet neer bij de beslissing van de KNVB en stapt naar de rechter. Voorzitter Bachir Amenchar denkt een sterke zaak te hebben, zegt hij tegen RTV Utrecht. "Onze advocaat heeft het een en ander uitgezocht. Er blijken gaten te zitten in de verklaringen van de KNVB. Daar moet de rechter naar kijken."

In oktober werden alle teams van de twee verenigingen voor dit seizoen uit de competitie gehaald, na meerdere ernstige incidenten. Bij DWSV verklaarde een scheidsrechter dat hij na het geven van vijf rode kaarten moest rennen voor zijn leven. Hij haalde later onder politiebegeleiding zijn spullen op bij het sportpark. Ook bij SVA Papendorp is een scheidsrechter belaagd.

Risicovereniging

Beide verenigingen zaten toen al in het traject 'Aanpak Risicoverenigingen' bij de KNVB. Die schrijft in een verklaring dat het SVA Papendorp niet is gelukt om tot een oplossing te komen voor de problemen.

Volgens de voorzitter van Papendorp zou de club iedere drie maanden moeten rapporteren over de vooruitgang. Maar het lidmaatschap is opgezegd voor het eerste rapport gemaakt kon worden. "Alles wijst erop dat van tevoren het doel was van de KNVB om ons eruit te krijgen."

De uitsluiting betekent dat de clubs ook in de toekomst niet meer mee mogen doen aan de competities van de KNVB. Het staat spelers vrij om over te stappen naar een andere vereniging, als er geen tuchtzaak tegen ze loopt.