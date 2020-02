Manege bij Lelystad brandt af, paarden ongedeerd

Bij Lelystad is gisteren een manege in de as gelegd; de meer dan 50 paarden werden op tijd in veiligheid gebracht. Rond 22.30 uur brak er brand uit bij de manege. De dressuurhal ging in vlammen op, de paarden gingen vanuit de omliggende stallen naar de weide.

De brandweer van Lelystad rukte met veel voertuigen uit en kreeg hulp van korpsen uit de buurt. Ze konden voorkomen dat het vuur naar andere gebouwen oversloeg. Er raakte niemand gewond.

Huilende mensen

Volgens een verslaggever van Omroep Flevoland waren er veel verzorgers naar de manege gekomen. Een aantal van hen was in tranen omdat ze zich zorgen maakten over hun paard. Rond middernacht hadden zich zo'n honderd bezorgde mensen verzameld.