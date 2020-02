Indiase man (25) verkracht meisje op terrein Amerikaanse ambassade

In India is een man van 25 opgepakt die wordt verdacht van het verkrachten van een meisje op het terrein van de Amerikaanse ambassade in de hoofdstad New Delhi. De Indiase man werd zondag al aangehouden, maar de zaak is nu pas naar buiten gekomen.

Het Indiase meisje van vijf was volgens de politie aan het spelen op het zwaarbewaakte ambassadeterrein toen ze door de man werd meegelokt. Haar ouders waren op dat moment niet thuis. Zij wonen op het ambassadeterrein, omdat de vader er werkt in de huishouding. Ook de 25-jarige man woont op het terrein, omdat zijn vader er een baan heeft.

De politie gaat ervan uit dat de families van de dader en het meisje elkaar goed kennen.

Een woordvoerder van de Amerikaanse ambassade reageerde geschokt en zegt dat er direct maatregelen zijn genomen. "We werken samen met de Indiase autoriteiten, en steunen het kind en haar familie." De verdachte kan, als hij wordt veroordeeld, de doodstraf krijgen.

Seksueel geweld groot probleem

In India is seksueel geweld tegen vrouwen een groot probleem. Uit cijfers van de overheid blijkt dat in 2018 zo'n 34.000 verkrachtingen zijn geregistreerd. Dat zijn ruim 90 verkrachtingen per dag. Een op de vier slachtoffers is een kind. Volgens mensenrechtenactivisten vormen de cijfers het topje van de ijsberg en worden veel zaken niet gemeld of geregistreerd.

Een van de geruchtmakendste verkrachtingszaken is de verkrachting van een 23-jarige studente in 2012. Zij werd in een bus in New Delhi door zes mannen aangevallen, mishandeld, verkracht en uit de bus gegooid. Ze overleed later aan de gevolgen van haar verwondingen. De zaak veroorzaakte veel ophef. De daders werden tot de dood veroordeeld. Vanwege een gratieverzoek is de executie voor onbepaalde tijd uitgesteld.