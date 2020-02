Wekdienst 7/2: klimaatstaking van scholieren en gesprek met boeren hervat

Ga je op pad? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden en files en de situatie op het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Minister Schouten van Landbouw praat vanochtend verder met boerenorganisaties over de stikstofproblematiek, maar alleen als ze eerst persoonlijke excuses krijgt van Farmers Defence Force. Woensdag staakte de minister het overleg na een als dreigend ervaren brief van die organisatie.

Precies een jaar na de eerste grote klimaatstaking gaan scholieren weer de straat op voor het klimaat. De organisatie verwacht meer dan 2000 mensen in Den Haag.

De rechtszaak van de zogeheten bioscoopmoorden in Groningen gaat van start. Ergün S. uit Rotterdam wordt verdacht van de gewelddadige dood van een schoonmakersechtpaar dat op dat moment in de bioscoop aan het werk was.

En in de Provinciale Staten van Zeeland wordt gesproken over de kwestie van de marinierskazerne. Wat betekent het voor Zeeland als de verhuizing van Doorn naar Vlissingen niet doorgaat?

Wat heb je gemist?

President Trump meldt dat het Amerikaanse leger in Jemen een leider van terreurgroep al-Qaida heeft gedood. Het zou gaan om Qassim al-Rimi, de leider van al-Qaida op het Arabisch schiereiland.

Rimi dook zondag nog op in een videoboodschap waarin hij namens al-Qaida een aanslag op de vliegbasis in Florida in december opeiste. Experts betwijfelden al of de video recent was opgenomen. Bij de aanslag kwamen drie mensen om.