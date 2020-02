Lift Euromast Rotterdam vast, mensen urenlang opgesloten

Zo'n twintig mensen hebben een groot deel van de nacht door moeten brengen in het bovenste gedeelte van de Euromast in Rotterdam.

Door een storing ging de roterende glazen lift, waar je een panorama van Rotterdam kunt zien, gisteravond niet meer naar beneden. De aanwezigen in de Euromast zaten bijna zes uur opgesloten, tot liftmonteurs er uiteindelijk in slaagden om de cabine weer in beweging te krijgen.

De brandweer laat weten dat het goed gaat met de opgesloten mensen. "Gelukkig was de verwarming niet uitgevallen."