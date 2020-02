Recordaantal migranten opgepikt uit Kanaal, protest bij Hongaarse grens

Tientallen migranten die al maanden vastzitten in Servië hebben zich bij de grens met Hongarije verzameld omdat ze deze EU-lidstaat in willen. In de ijzige kou kamperen ze bij de grensplaats Kelebija, waar een groot hek staat om migranten buiten te houden.

Sommigen hebben spandoeken bij zich met de teksten: "We zijn vluchtelingen, geen criminelen", en: "We rennen weg van oorlog, niet van honger." Het gaat om zo'n 200 mensen, onder wie kinderen.

In de Balkan zitten duizenden migranten die naar welvarender landen in West-Europa willen. Ze komen vooral uit landen als Syrië, Irak en Afghanistan.

Bootjes op Kanaal

Ook voor de Engelse kust bij Dover was er vandaag veel te doen om een groep migranten. Negentig mensen die daar op bootjes over het Kanaal voeren, werden opgepikt. Ook hier zaten kinderen tussen. Volgens Britse media gaat het om een recordaantal op één dag. Britse autoriteiten zeggen dat ze uit Syrië, Jemen en Mali komen.