'Chinese arts die alarm sloeg over corona overleden'

Chinese media melden dat in Wuhan de oogarts is overleden die als een van de eersten alarm sloeg over het coronavirus. Hij maakte op 30 december melding van 'een virus', begon op 10 januari te hoesten en werd twee dagen erna in het ziekenhuis opgenomen. Eind januari werd het coronavirus bij hem vastgesteld, zo maakte hij zelf bekend op Weibo, het Chinese Twitter. Het ziekenhuis waar Li werd opgenomen, spreekt het overlijdensbericht tegen en zegt er alles aan te doen om de arts te redden.

De 34-jarige Li Wenliang waarschuwde zijn collega's eind december via Weibo dat ze beschermende kleding moesten dragen. Hij had bij zeven mensen een virus vastgesteld dat leek op SARS, de infectie die in 2003 een epidemie veroorzaakte. Dat viel bij de Chinese autoriteiten niet in goede aarde. Vier dagen later werd hij op het matje geroepen en beschuldigd van het verspreiden van valse geruchten die "de sociale orde verstoorden".

Lokale autoriteiten hebben Li hiervoor later excuses aangeboden.

Minder nieuwe infecties

In China is bij ruim 28.000 mensen het coronavirus vastgesteld. Het dodental is opgelopen naar 564, melden de Chinese gezondheidsautoriteiten. Gisteren was de eerste dag dat het aantal nieuwe infecties lager was dan de voorgaande dag. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vindt het te vroeg om te zeggen dat de virusuitbraak over zijn piek heen is.

Twee cruiseschepen liggen in Azië nog steeds aan de ketting vanwege het coronavirus. Op de Diamond Princess, voor de kust van de Japanse stad Yokohama, worden 3700 passagiers afgezonderd gehouden, onder wie vijf Nederlanders. Bij twintig opvarenden is het virus geconstateerd, een verdubbeling ten opzichte van gisteren.

Voor Hongkong worden 3600 passagiers en de bemanning van een cruisechip voor de tweede dag in quarantaine gehouden, nadat bij drie opvarenden het virus was ontdekt. Taiwan heeft cruiseschepen verboden om af te meren in havens op het eiland.

Dertig besmettingen in Europa

In Europa is het aantal geïnfecteerden opgelopen naar dertig. Zowel Duitsland als het Verenigd Koninkrijk maakten melding van nieuwe besmettingen.

Alle corona-gevallen in Duitsland hebben te maken met het bezoek van een Chinese zakenvrouw aan een auto-onderdelenfabriek bij München. De vrouw werd na terugkeer in China ziek. Korte tijd later werd bij een van de Duitse werknemers als eerste de besmetting ontdekt.