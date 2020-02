Zes jaar cel en tbs voor verkrachten en doden 68-jarige vrouw

Een 21-jarige man is veroordeeld tot zes jaar cel voor het verkrachten en doden van een 68-jarige vrouw. Ook is hem tbs met dwangverpleging opgelegd.

De rechtbank acht bewezen dat de verdachte het slachtoffer vorig jaar op Eerste Paasdag in Amsterdam heeft verkracht en mishandeld toen zij een avondwandeling maakte. De vrouw raakte zwaargewond en werd in comateuze toestand naar het ziekenhuis gebracht. Ze is nooit meer bijgekomen en zeven weken later overleed ze.

Het Openbaar Ministerie eiste zeven jaar cel en tbs met dwangverpleging. De straf valt lager uit omdat de verdachte, een vluchteling uit Eritrea, volgens de rechtbank sterk verminderd toerekeningsvatbaar is, meldt NH Nieuws. Volgens de rechtbank had de verdachte op de bewuste avond een psychose en vertoonde hij "bizar, onverklaarbaar gedrag".

'Afgrijselijke ervaring'

Tijdens de zitting twee weken geleden vertelde de verdachte dat hij zich weinig meer kon herinneren van die dag, schrijft AT5. "Ik kan het niet weergeven, ook niet wat ik toen heb verklaard", zei hij tegen de rechter. "Ik ben het gewoon vergeten."

In het vonnis sprak de rechtbank van een "brute verkrachting, die voor het slachtoffer een afgrijselijke ervaring moet zijn geweest". Ook heeft de zaak niet alleen de nabestaanden maar ook de buurt waar de vrouw woonde geschokt. Dit alles rekent de rechtbank de man zwaar aan.