Miljoenenorder voor elektronicabedrijf Thales is 'impuls voor Overijssel'

Elektronicabedrijf Thales heeft een mega-order in de wacht gesleept van de Britse marine. Een primeur voor het bedrijf, zegt topman Gerben Edelijn tegen RTV Oost. "We hebben weleens eerder radars mogen leveren aan de Britse marine, maar nog nooit het hart van het systeem. Dit is historisch. We gaan er bovendien van uit dat er, nu we deze opdracht hebben gewonnen, meer orders in Engeland in het verschiet liggen."

Volgens Edelijn biedt de nieuwste opdracht volop kansen voor toeleveranciers in de provincie Overijssel, waar Thales al eerder mee samenwerkte. Thales is een Franse multinational met een kantoor in Hengelo.

Over bedragen en manuren doet het bedrijf geen mededelingen. Maar bij opdrachten van deze omvang gaat het al snel om honderden miljoenen euro's. Edelijn spreekt over "de op drie na grootste opdracht" in de geschiedenis van Thales.

Combatsysteem

Thales gaat een compleet zogeheten combatsysteem leveren, dat bestaat uit software die de verschillende gevechtssystemen op een fregat aan elkaar koppelt. Vijf fregatten van de Britse marine worden de komende jaren met Tacticos, zoals het systeem heet, uitgerust.

Tacticos vormt het kloppend hart van het fregat. Er komt enorm veel informatie binnen die de radarsystemen opvangen. Het systeem analyseert de data en kan haarfijn aangeven welk object gedetecteerd is. Of het nou een vijandelijk gevechtstoestel, een raket of een drone is.

Vanaf 2024 wordt het eerste Britse fregat uitgerust met Tacticos. Het duurt nog enkele jaren voordat alle vijf fregatten het gevechtssysteem aan boord hebben.

Politiek gevoelig

Dat een buitenlands bedrijf een enorme order in de wacht sleept voor de Britse marine ligt politiek gevoelig, helemaal nu de Britten de Europese Unie hebben verlaten.

Edelijn benadrukt dat Thales niet een Nederlands maar een internationaal concern is. "We zijn één Europees bedrijf en hebben veel mensen in Engeland. We gaan deze opdracht samen met onze Britse collega's realiseren."

Het wordt nog wel een uitdaging om voldoende gekwalificeerd personeel te vinden. "We zijn vrij succesvol in het werven van mensen, al merken we wel dat het steeds moeilijker wordt. Daar moeten we steeds meer inspanningen voor verrichten."

Financiële impuls

De mega-order is volgens hem een flinke impuls voor de provincie Overijssel. "Nu we zien dat we succesvol zijn in de markt, zullen andere bedrijven meeprofiteren van de goede wind die wij in de zeilen hebben", zegt Edelijn.

"Op dit moment geven we circa honderd miljoen euro uit aan toeleveranciers, voornamelijk in de provincie Overijssel. En dat bedrag zal de komende jaren gaan groeien. Dit zal tot meer werkgelegenheid in de provincie leiden."