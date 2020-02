Israëlische militairen gewond bij aanslag, vier Palestijnen gedood

Ruim een week na de publicatie van het vredesplan van de Amerikaanse president Trump neemt het geweld in Israël en de Palestijnse gebieden toe. Vandaag raakten bij twee aanslagen een Israëlische politieagent en twaalf militairen gewond. Ook werden bij verschillende incidenten in totaal zeker vier Palestijnen doodgeschoten.

Bij een aanslag in Jeruzalem met een auto vielen vannacht veertien gewonden, onder wie twaalf Israëlische militairen. Een van hen is er slecht aan toe. De bestuurder van de auto reed in op de groep militairen en wist daarna te ontkomen.

Later op de dag vond ook een aanval met een vuurwapen plaats in de oude stad van Jeruzalem. Daarbij raakte een Israëlische agent gewond. De Palestijnse dader werd doodgeschoten.

Eerder werden bij protesten op de Westelijke Jordaanoever drie Palestijnen doodgeschoten door het Israëlische leger. Een dode viel gisteren in de stad Hebron. Een 17-jarige Palestijn kwam om het leven nadat hij in zijn borst was geschoten. Volgens Israël gooide hij met een molotovcocktail.

In de stad Jenin werden vandaag bij clashes twee Palestijnen gedood door Israëlische militairen. Een van de slachtoffers was een politieagent. Ook vielen er gewonden. En ook in de steden Ramallah en Bethlehem kwam het de afgelopen dagen tot gewelddadigheden tussen het Israëlische leger en Palestijnse jongeren.

Aanvallen vanuit Gaza

Het geweld volgt op de presentatie van een vredesplan door de Amerikaanse president Trump en de Israëlische premier Netanyahu vorige week. Volgens het plan mag Israël grote delen van de bezette Westelijke Jordaanvallei annexeren, inclusief Oost-Jeruzalem. Palestijnen vinden het plan onacceptabel en diverse politieke groeperingen hebben opgeroepen om in opstand te komen.

Ook Hamas doet een duit in het zakje. Vanuit de Gazastrook voert de terreurbeweging aanvallen op Israël uit met raketten en explosieven die worden vastgemaakt aan ballonnen. In reactie heeft Israël bombardementen op Gaza uitgevoerd. Ook heeft Israël bepaald dat vissers uit de Gazastrook niet verder dan tien mijl buiten de kustlijn mogen komen.

Islamitische Jihad heeft de aanval op de Israëlische militairen in Jeruzalem geprezen. Volgens de terreurgroep was het "het begin van een nieuwe confrontatie over het plan van Trump". De Israëlische premier Netanyahu beloofde dat de dader snel gepakt zou worden.