Koningspaar opnieuw op de foto, geen nieuwe beelden van Beatrix

De Rijksvoorlichtingsdienst heeft nieuwe foto's van het koningspaar vrijgegeven. Ook prinses Margriet en haar echtgenoot Pieter van Vollenhoven zijn gefotografeerd. De foto's zijn in januari gemaakt in het Koninklijk Paleis in Amsterdam.

Nieuwe foto's van prinses Beatrix ontbreken, wat leidt tot vragen op sociale media. De meest recente foto's van de oud-koningin zijn in 2017 gemaakt en die "volstaan" volgens een woordvoerder van de RVD nog.

Vorig jaar legde Erwin Olaf koning Willem-Alexander, koningin Máxima en hun dochters vast, ter ere van de 50ste verjaardag van de koning. De portretten van dit jaar zijn van de hand van fotograaf Martijn Beekman.