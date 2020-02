Eerste en Tweede Kamer herdenken terugkeer na WO II

De Eerste en Tweede Kamer komen in november bijeen om te herdenken dat het parlement 75 jaar daarvoor weer aan het werk ging na de Tweede Wereldoorlog. Eerste Kamervoorzitter Bruijn maakte in het tv-programma Goedemorgen Nederland bekend dat er een speciale Verenigde Vergadering wordt georganiseerd.

Het parlement lag stil tijdens de Tweede Wereldoorlog en kwam op 20 november 1945 weer voor het eerst bijeen. Koningin Wilhelmina sprak toen in de Ridderzaal haar eerste naoorlogse Troonrede uit. Daarin stond het herstel van het zwaar getroffen land centraal.

Bruijn noemde die eerste vergadering het herstel van de democratie. "In de oorlog was het Binnenhof gesloten. Daar zaten de Duitsers."

Ridderzaal

Precies 75 jaar later komt er weer een bijeenkomst in de Ridderzaal. Bruijn zei dat het belangrijk is, om naast alle andere herdenkingen rond het einde van de Tweede Wereldoorlog, ook hierbij stil te staan. "Democratie is een groot goed en als je die verliest, is het verschrikkelijk."

Voor de herdenking zullen ook veteranen en jongeren worden uitgenodigd. Volgens Bruijn wordt het programma zowel plechtig als feestelijk.