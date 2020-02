HEMA stopt met de naam moorkop: 'Niet meer van deze tijd'

De bakker in Monster kreeg veel reacties op de nieuwe naam. "Mensen doen alsof er iets van ze wordt afgepakt, terwijl het gebak zelf niet verdwijnt. Dus ze raken niets kwijt. Het enige is dat we rekening houden met de gevoelens van een kleine groep klanten", zegt hij.

Hetzelfde is gebeurd met de 'negerzoen', wiens naam ook onder vuur kwam te liggen. "Mensen vonden dat ook belachelijk, maar ondertussen zie je ze nergens meer", zegt bakker Verwoerd. "Het is een proces. Het is kortzichtig om geen rekening te houden met een minderheid."

Eigen keuze

Voor de Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemersvereniging (NBOV) is de discussie rond de naam van de moorkop nieuw. "Wij hebben geen signalen van andere bakkers ontvangen dat zij klachten over de naam moorkop krijgen. Natuurlijk kan het dat een individuele bakker deze vraag van zijn klanten krijgt. Dan is het zijn eigen keuze om de naam wel of niet te veranderen."