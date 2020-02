Nederlandse co-piloot onder gewonden vliegtuigcrash Turkije

Bij het vliegtuigongeluk van gisteren in Istanbul is ook een Nederlander gewond geraakt. Het gaat om de co-piloot. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat en zegt in contact te staan met zijn familie om bijstand te verlenen.

Hoe de Nederlander eraan toe is, is niet duidelijk. Hij ligt in een ziekenhuis, zegt een woordvoerder van het ministerie.

Het ongeluk gebeurde op Sabiha Gökçen, de tweede luchthaven van Istanbul, met een Boeing 737 van de Turkse maatschappij Pegasus Airlines. Het toestel brak in stukken toen het van de landingsbaan gleed en in een greppel stortte. Drie mensen kwamen om en 180 inzittenden raakten gewond.

Het vliegtuig kwam uit Izmir, in het zuidwesten van Turkije. De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. Mogelijk heeft het slechte weer een rol gespeeld.