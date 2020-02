Ouders hebben invloed op wanneer je gaat trouwen of samenwonen

Ouders hebben een grote invloed op de liefdesrelaties van hun kinderen. Dat concludeert sociaal-wetenschapper Anne Brons in haar promotieonderzoek. Of je liever wil samenwonen in plaats van trouwen of andersom bijvoorbeeld, wordt volgens haar onderzoek mede bepaald door de opleiding van je ouders, en of ze wel of geen relatie hebben.

"Wat je ziet is dat jongvolwassenen met hoogopgeleide ouders, vaak later gaan samenwonen en ook later gaan trouwen", legt Brons uit in het NOS Radio 1 Journaal. "De reden kan zijn dat hoogopgeleide ouders hun kinderen stimuleren door te zeggen: ga jij je eerst maar eens focussen op je carrière. Ga maar niet te snel trouwen of samenwonen, doe maar rustig aan."

De relatiestatus van de ouders is volgens haar ook van invloed op relaties van jongvolwassenen. "Als je ouders hebt die zijn gescheiden, dan ga je eerder samenwonen in plaats van trouwen. Je staat vaak negatiever tegenover het huwelijk."