Van cokesmokkel vrijgepleite Martinair-piloten terug in Nederland

De piloten van Martinair die vastzaten in Argentinië in verband met een cocaïnevondst zijn terug in Nederland.

Vorige week werd al bekend dat de Argentijnse justitie geen reden zag om de drie piloten te vervolgen. Ze mochten het land nog niet verlaten, omdat er nog formaliteiten moesten worden afgehandeld. Zaterdag kwam die toestemming alsnog.

De drie werden op 14 januari in Buenos Aires aangehouden, nadat in het ruim van hun toestel 82 kilo cocaïne was gevonden. Ook een aantal lokale medewerkers van Martinair Cargo werd opgepakt. Na verhoor werden de drie piloten en drie lokale medewerkers vrijgelaten.

Het onderzoek loopt nog. Martinair zegt volledig mee te werken, maar wil er verder niets over kwijt, mede vanwege de privacy van de betrokken personen.