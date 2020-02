Schotse minister stapt op na ongepast contact met minderjarige

De Schotse minister van Financiën Derek Mackay heeft zijn ontslag ingediend. Volgens de BBC is Mackay opgestapt omdat hij een minderjarige jongen via sociale media ongepaste berichten heeft gestuurd.

Mackay van regeringspartij SNP noemt in een eerste reactie zijn eigen gedrag "dwaas". Ook heeft hij zijn excuses aangeboden. Zijn ontslag komt enkele uren voordat hij in het parlement de begroting voor komend jaar zou presenteren.

Mackay (42) stuurde zo'n 270 berichten via Facebook en Instagram aan de jongen van 16, schrijft de tabloid The Scottish Sun. In een van die berichten noemt hij de jongen in kwestie "schattig". Ook zou hij hem hebben uitgenodigd voor dinertjes. De jongen zou Mackay hebben verteld dat hij minderjarig was.

Mackay werd door de Britse pers in het verleden genoemd als mogelijke kandidaat voor het premierschap in Schotland. Die functie wordt nu bekleed door Nicola Sturgeon.