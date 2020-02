Iowa bijna geteld: Buttigieg ziet Sanders langszij komen

Met vrijwel alle stemmen geteld is de uitslag van de Democratische voorverkiezingen in de staat Iowa too close to call. Pete Buttigieg ziet zijn tegenstander Bernie Sanders praktisch gelijkkomen. Met 97 procent geteld is het 26,2 procent tegen 26,1 procent. Op afstand volgen Elizabeth Warren, Joe Biden en Amy Klobuchar.

De definitieve uitslag laat drie dagen na de voorverkiezingen nog altijd op zich wachten. De vertraging ontstond door technische problemen met een app die de uitslagen had moeten doorgeven. Toen dat niet werkte, moesten vrijwilligers van de partij de stemmen verzamelen.

Het resultaat in Iowa, traditioneel de eerste staat met voorverkiezingen, is voor Buttigieg, en in mindere mate Sanders, een opsteker. Het kan de dynamiek bepalen voor de staten die volgen. Dinsdag is de voorverkiezing in New Hampshire. Daar gaat Sanders in de peilingen aan kop, met Buttigieg op de tweede plaats.

Zwarte kiezers

Een goede score in New Hampshire is cruciaal voor Buttigieg, zeggen analisten. De verwachting is dat de oud-burgemeester van South Bend (Indiana) minder zal scoren in staten met meer zwarte kiezers. Dat zijn Nevada en South Carolina, die na New Hampshire aan de beurt zijn. Joe Biden, vicepresident onder Barack Obama, hoopt daar beter te scoren dan in Iowa.

De Democratische Nationale Conventie, waar de Democratische kandidaat wordt aangewezen voor de presidentsverkiezingen in november, is in juli. Mogelijk is voor die tijd al veel duidelijk. Er wordt vooral uitgekeken naar Super Tuesday, op 3 maart, als een hele reeks staten verkiezingen houdt, waaronder Californië en Texas.

Ook de Republikeinen houden voorverkiezingen, maar nu is al zo goed als zeker dat president Trump opnieuw de kandidaat wordt.