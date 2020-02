Dodelijke brand in Maastrichts hotel was ongeval

Een fatale brand in een hotel in Maastricht vorig jaar valt het hotel niet te verwijten. Dat blijkt uit onderzoek, meldt het Openbaar Ministerie. Volgens het OM was er sprake van een noodlottig ongeval.

In de vroege ochtend van 6 april brak brand uit in Hotel Beaumont, vlak bij het station in het centrum van Maastricht. Het pand werd ontruimd. Hulpdiensten kwamen er snel achter dat het vuur was ontstaan in een van de kamers. In dezelfde ruimte werd het lichaam gevonden van een vrouw, een gast van 51 uit Brazilië. De brand was haar fataal geworden.

De brand ontstond door kortsluiting in de verlichting van de badkamer van de hotelkamer. Onderzoek heeft uitgewezen dat het hotel bouwtechnisch voldoet aan alle eisen, meldt 1Limburg. Het hotel is dus niet verantwoordelijk voor de brand.

Ook is er onderzoek gedaan naar de hulpverlening. "De conclusie van dit deel van het onderzoek is dat geen van de betrokken partijen strafrechtelijk een verwijt gemaakt kan worden", schrijft het OM.