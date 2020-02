Minister wist maanden voor inval bij Haagse wethouders al van corruptiezaak

Justitieminister Grapperhaus wist al zeker tien maanden voor de huiszoekingen bij de Haagse wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui dat er een corruptieonderzoek tegen hen liep. Dat blijkt uit stukken die Omroep West en de NOS bij het Openbaar Ministerie hebben opgevraagd via de Wet openbaarheid van bestuur (WOB).

Toenmalig burgemeester Krikke was in die periode bewust niet geïnformeerd over het onderzoek. Zij hoorde pas in de ochtend van 1 oktober, toen de rijksrecherche op het punt stond invallen te doen bij de wethouders, via een telefoontje van het OM over het onderzoek.

Krikke zei later die dag al tegen Omroep West dat dat geen vreemde gang van zaken was: "Het Landelijk Parket doet onderzoek en dat is iets anders dan bijvoorbeeld de lokale driehoek (burgemeester, politie en justitie, red.), of iets wat daarop lijkt." De rijksrecherche mag daarom zelf bepalen wie en wanneer personen worden ingelicht over een onderzoek.

'Melding gevoelig onderzoek'

Uit de opgevraagde WOB-documenten komt naar voren dat in januari vorig jaar een mail met als onderwerp "melding gevoelig onderzoek" naar de top van het OM en de Haagse hoofdofficier van justitie was verstuurd. Minister Grapperhaus was toen al via een ambtsbericht op de hoogte gebracht.

In de maanden daarna blijkt uit mails dat besloten wordt burgemeester Krikke bewust niet te informeren en dat minister Grapperhaus dat steunt. Waarom Krikke niet wordt geïnformeerd, blijft onduidelijk. Er is veel informatie zwartgelakt in de WOB-documenten en het OM wil de precieze inhoud van de ambtsberichten niet prijsgeven. Dit zou het strafrechtelijke onderzoek naar de inmiddels vertrokken wethouders kunnen schaden.

Vanwege de corruptiezaak viel het Haagse college. Zowel De Mos als Guernaoui zegt niets fout te hebben gedaan.