Wekdienst 6/2: uitspraak 'tattookillers'-proces en ruimtevrouw keert terug

Goedemorgen! De rechter doet uitspraak in de 'tattookillers'-zaak. En de Amerikaanse Christina Koch keert terug na een ruimtereis van 328 dagen.

Het weer: het is wisselend bewolkt. Vooral in de zuidelijke helft van het land kan de zon doorbreken. Het blijft droog en vanmiddag is het 6 tot 8 graden.