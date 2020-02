Dreigende taal radicale FDF valt verkeerd bij kabinet én collega-boeren

Daar denkt voorzitter Aalt Dijkhuizen anders over. Hij neemt afstand van het bericht van FDF. "Dat is niet de toon van het Landbouw Collectief." Volgens politiek verslaggever Lars Geerts, die Dijkhuizen sprak, was duidelijk te merken dat hij zeer ongelukkig is met de opstelling van Farmers Defence Force.

Minister Schouten en premier Rutte waren fel na afloop van het overleg dat dus alleen over het bericht van FDF was gegaan. "Het is een brug te ver", zegt Schouten, "Ik bepaal zelf met wie ik praat en ik praat met iedereen." Rutte benadrukte dat iedereen in Nederland veilig in gesprek kan gaan met het kabinet.

Toevallig of niet, vanavond is er een reguliere vergadering van het Landbouw Collectief. Ook hier zal de discussie gevoerd worden over de woorden die de FDF heeft gekozen.

Grotere criminelen

In het Landbouw Collectief zitten organisaties als LTO, de Nederlandse Melkveehouders Vakbond, de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders en dus ook Farmers Defence Force. De meeste organisaties binnen het collectief zijn het inhoudelijk eens met FDF, maar niet met de woorden die ze gebruiken. "Dat kan", zegt van Maanen van FDF, "daar gaan we vanavond over praten."

Farmers Defence Force heeft vanavond gezegd geen spijt te hebben van hun bericht van eerder vandaag. Ze zien het als een strategische zet. FDF hoopt dat hierdoor de stikstofmaatregelen worden uitgesteld.

Sieta van Keimpema, het boegbeeld van het boerenprotest, was vandaag duidelijk tegen de NOS. "Het kabinet dealt met grotere criminelen dan wij." Daarmee maakt ze duidelijk dat ze, ook na de afwijzende reacties, nog altijd achter het bericht staat van FDF.