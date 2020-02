Zaandamse scholieren niet verbaasd over wapenbezit: 'We verdedigen onszelf gewoon'

Scholieren in Zaandam zeggen dat ze niet verbaasd zijn over het wapenbezit van hun leeftijdsgenoten. Gisteren vond de politie messen, hamers en een taser bij kluisjescontroles op Zaanse scholen.

Heel normaal, volgens de scholieren. "Dit is Zaandam, we verdedigen onszelf gewoon. Het is tegenwoordig normaal, in deze multiculturele samenleving loopt iedereen ermee", zegt een scholier tegen NH Nieuws. "Je ziet dat de meeste kinderen met wapens lopen, toch?"

Ook een andere scholier toont begrip voor het wapenbezit van zijn leeftijdgenoten. "Voor hen is dat misschien een betere manier om zich te verdedigen dan met de hand." De scholieren vertellen ook dat het heel makkelijk is om een wapen mee naar school te nemen.

Wapeninleveractie

De politie greep recent meermalen in omdat jongeren elkaar met messen te lijf gingen, en hield daarom een wapeninleveractie. Wapens konden de afgelopen twee weken straffeloos worden ingeleverd. Dit leverde een kleine tweehonderd steek-, stoot- en vuurwapens op. Op het station in Zaandam werd gisteren ook preventief gefouilleerd. Daarbij vond de politie negen messen, een wapenstok en softdrugs.