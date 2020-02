Vliegtuig breekt in stukken op vliegveld Istanbul, 'geen doden'

In Istanbul is een Turks vliegtuig na een binnenlandse vlucht bij de landing van de baan geraakt en in drie stukken gebroken. Er zijn geen doden gevallen, wel zijn er zeker 21 gewonden.

Het vliegtuig had een "ruwe landing", zei de Turkse minister van Transport. Er waren 177 mensen aan boord. Brand aan boord van het toestel is geblust door de brandweer.

Het ongeluk gebeurde op Sabiha Gökçen, de tweede luchthaven van Istanbul, met een Boeing 737 van de Turkse maatschappij Pegasus Airlines. Het vliegtuig was afkomstig was uit de stad Izmir.

De luchthaven is afgesloten. Er mogen geen vliegtuigen meer opstijgen of landen.