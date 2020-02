Opnieuw vals brandalarm bij Hogeschool Rotterdam, tentamens gestaakt

Op de Hogeschool Rotterdam zijn tentamens afgebroken vanwege een vals brandalarm. Volgens een woordvoerder is het al de vierde keer dat dit gebeurt.

Er waren op het moment dat het alarm afging negen hertentamens bezig, waaraan 41 studenten deelnamen. Of de tentamens ongeldig worden verklaard, heeft de Examencommissie nog niet besproken, maar de kans is groot. "Het is een plaag aan het worden", zegt de woordvoerder van de school.

Er wordt uitgezocht waardoor het brandalarm is afgegaan. Bij eerdere brandmeldingen zijn de daders achterhaald en kregen twee studenten een schorsing van een jaar. Zij lieten het alarm afgaan om onder hun tentamen uit te komen, waarvoor ze niet hadden geleerd.

Zowel de school als de studenten zijn het zat. Het leidt tot veel extra werk en kosten. Hogeschool Rotterdam gaat het camerasysteem vernieuwen om studenten af te schrikken en nieuwe incidenten te voorkomen. Als het vaker gebeurt dat studenten het alarm ten onrechte laten afgaan, volgen strengere straffen.