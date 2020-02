Temptation Island weer op de buis na gesprekken over seksueel wangedrag

RTL gaat het programma Temptation Island eind deze maand weer uitzenden. De zender had het reality-tv-programma van de buis gehaald na ophef over seksueel wangedrag in het programma De Villa, waarvan de uitzending ook werd stopgezet.

Temptation Island is in de woorden van RTL een "ultieme relatietest", waarin koppels afzonderlijk van elkaar op zonvakantie gaan met singles die er alles aan doen de relaties te breken. Het komende seizoen was al opgenomen, maar RTL wilde het niet uitzenden in afwachting van een onderzoek naar de incidenten in De Villa. Na gesprekken met de deelnemers heeft RTL besloten het nieuwe seizoen uit te zenden.

Het onderzoek naar seksueel overschrijdend gedrag van deelnemers in De Villa is nog niet klaar. In de serie waarin vrijgezelle deelnemers worden gefilmd tijdens een met drank overgoten vakantie, waren twee gevallen van seksueel grensoverschrijdend gedrag te zien.

Zorgvuldiger

In beide scenes drong een man zich 's nachts op aan een vrouw die daar niet van gediend was. Zowel tijdens de opnames als bij de montage is niet ingegrepen. Pas na klachten van kijkers werd het programma van de buis gehaald.

Directeur Peter van der Vorst van RTL zegt: "We zullen eind deze maand stilstaan bij de conclusies en vervolgstappen van het onderzoek rond De Villa. Aan de kant van RTL is er nu al een aantal interne processen aangepast, waaronder een zorgvuldiger proces tussen montage en uitzending."