First Lady Lesotho aangeklaagd voor moord op vorige vrouw premier

In Lesotho in zuidelijk Afrika is de vrouw van premier Thomas Thabane aangeklaagd. Ze zou achter de moord zitten op de vorige vrouw van haar man.

Maesiah Thabane was de afgelopen weken voortvluchtig en reageerde niet op een oproep voor een verhoor. Nadat de politie een arrestatiebevel tegen de 42-jarige vrouw van de premier had uitgevaardigd, meldde ze zich gisteren bij de politie. Ze bracht de nacht door in een cel.

In Lesotho gonst het al jaren van de geruchten dat Maesiah het meesterbrein is achter de moord op Lipolelo Thabane, de vroegere echtgenote van de premier. In juni 2017 werd zij van dichtbij doodgeschoten door gewapende mannen bij haar huis in hoofdstad Maseru. Lipolelo woonde toen al enkele jaren niet meer samen met de inmiddels 80-jarige premier, maar ze waren nog wel officieel getrouwd. Haar man had toen al geruime tijd een relatie met de veel jongere Maesiah.

Openlijke verhouding

Tijdens zijn eerste premierschap, in 2015, nam hij Maesiah al mee op staatsbezoeken alsof ze de First Lady was. Maar Lipolelo, met wie de premier in vechtscheiding lag, wilde die titel niet afstaan. De rechter besloot uiteindelijk dat Lipolelo, zolang ze officieel getrouwd waren, recht had op de titel en de bijborende privileges, zoals financiële toelages. Dat gold niet voor Maesiah, de nieuwe partner van de premier.

De scheiding was nog steeds niet voltrokken toen Thomas Thabane in 2017 voor de tweede keer premier werd. Twee dagen voor zijn inauguratie werd Lipolelo vermoord. Dat maakte de weg vrij voor het huwelijk van de premier met Maesiah, die daarmee de felbegeerde First Lady-titel kreeg.

Bewijs tegen president

Het lijkt erop dat de zaak lange tijd in de doofpot is gestopt. Hij kwam opnieuw aan het rollen door de getuigenis van een politiecommissaris die naar de rechter stapte om zijn ontslag aan te vechten. Volgens hem wil premier Thabane hem ontslaan omdat hij bewijs heeft tegen diens vrouw en ook voor betrokkenheid van de premier zelf. Vanaf de moordlocatie zou er zijn gebeld naar de mobiele telefoon van de premier. De politiechef wilde weten wie er heeft gebeld.



De premier is verhoord. Enkele honderden demonstranten eisten in januari al zijn aftreden, toen Maesiah op de vlucht was. Hij zei toen dat hij wilde opstappen, maar gaf zijn leeftijd als reden voor zijn vertrek en niet het onderzoek naar de moord op zijn voormalige vrouw. Hij gaf geen datum voor zijn vertrek.