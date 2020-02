Spotify doet weer overname en ziet abonnee-aantal stijgen

Spotify doet opnieuw een overname om onder meer zijn podcast-aanbod te versterken. Het Zweedse bedrijf koopt voor een onbekend bedrag 'The Ringer'. Dit is een mediaplatform over cultuur, sport en technologie, dat bijna veertig podcasts aanbiedt. Vorig jaar kocht het ook al een podcast-uitgever.

Het nieuws is naar buiten gekomen bij de publicatie van Spotify's jaarcijfers. Daaruit blijkt dat de omzet van het bedrijf stijgt tot 1,85 miljard euro. De muziek- en podcastdienst heeft 271 miljoen maandelijks actieve gebruikers, ruim 30 procent meer dan vorig jaar. Het merendeel van de gebruikers luistert nog altijd gratis en hoort reclame tussendoor. Verreweg het grootste deel van de omzet komt bij betalende gebruikers vandaan.

Tegelijkertijd moest het bedrijf het afgelopen kwartaal een verlies noteren van 77 miljoen euro. Het vorige kwartaal maakte het juist winst. Over heel 2019 noteert Spotify ook een verlies.

Inzetten op podcasts

De overname van The Ringer bevestigt opnieuw de grote ambities van het platform. "We blijven grote groei zien in hoeveel uren er naar podcasts wordt geluisterd." Het gaat om een stijging van 200 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Het bedrijf ziet daarnaast "vroege indicaties" dat de investeringen in podcasts helpen om gratis gebruikers om te zetten in betalende.

Het nieuws van de overname van The Ringer komt precies een jaar na de overname door Spotify van uitgeverij Gimlet. Dat is een bekende speler op de podcastmarkt. Het bedrijf deed vorig jaar in totaal drie podcast-overnames en had daar omgerekend 362 miljoen euro voor over.