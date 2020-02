Amsterdam draait 400.000 euro aan boetes vakantieverhuur terug

De gemeente Amsterdam draait ongeveer 400.000 euro aan boetes voor illegale vakantieverhuur terug naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State over het Amsterdamse verhuurbeleid. Dat zei wethouder Laurens Ivens van Bouwen en Wonen vanochtend in de gemeenteraad.

Het gaat alleen om boetes die zijn uitgeschreven omdat overtreders niet bij de gemeente hadden gemeld dat ze hun huis hadden verhuurd aan toeristen. Eventuele boetes voor het illegaal verhuren van de woningen zelf blijven staan. Bovendien draait de gemeente alleen de boetes terug die nog in een juridisch traject zitten. De boetes waartegen geen bezwaar meer kan worden aangetekend, blijven gehandhaafd.

De Raad van State, Nederlands hoogste bestuursrechter, oordeelde vorige week dat de Amsterdamse meldplicht bij toeristenverhuur onrechtmatig is. Een vrouw die bezwaar had gemaakt tegen de boete van 6000 euro, kreeg vorige week gelijk van de Raad van State.

Tumult in het trappenhuis

Amsterdam zit al jaren behoorlijk in zijn maag met vakantieverhuur via websites als Airbnb. Bewoners ervaren veel overlast van rolkoffers, tumult in hun trappenhuis en toeristen die feestvieren als normale bewoners rusten. Het probleem wordt verergerd doordat een deel van de vakantieverhuur niet door particulieren wordt aangeboden, maar door malafide aanbieders die de woningen tegen de regels permanent verhuren.

Volgens de regels van de gemeente hebben mensen een vergunning nodig om hun huis aan toeristen te verhuren. Als uitzondering op die regel mochten bepaalde verhuurders hun huis ook verhuren als zij dit simpelweg zouden melden aan de gemeente. Maar dit soort uitzonderingen zijn volgens de bestuursrechter niet toegestaan, omdat de gemeente dan zou ingaan tegen de landelijke Huisvestingswet. Ivens beschouwt de uitspraak zodoende als een streep door de meldplicht.

In de praktijk verleent de gemeente geen vergunningen voor vakantieverhuur. Omdat ontheffingen nu ook niet meer zijn toegestaan, mogen er nu helemaal geen volledige woningen meer aan toeristen worden verhuurd. Om uit deze patstelling te komen, presenteert de wethouder volgende week nieuw beleid, laat zijn woordvoerder weten.