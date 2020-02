Man opgepakt die celstraf moet uitzitten voor doodrijden 19-jarige vrouw

Een man van 57 is door de politie opgepakt omdat hij nog een celstraf van een paar jaar moet uitzitten voor een dodelijk ongeluk in Loosdrecht in 2016. Daarbij kwam de 19-jarige Fleur Balkestein uit Hilversum om het leven.

In juli 2019 werd hij in hoger beroep veroordeeld tot drie jaar cel. Dat hoger beroep mocht hij in vrijheid afwachten, maar na de uitspraak meldde hij zich niet bij de gevangenis.

Sinds die tijd is naar hem gezocht door het Fugitive Active Search Team (FastNL) van de politie. Dat team zoekt in opdracht van het Landelijk Parket naar mensen die nog een gevangenisstraf van 300 dagen of meer moeten uitzitten. Hoe het komt dat de zoektocht naar de man maanden heeft geduurd, is niet helemaal duidelijk. Wel meldt een woordvoerder dat de man moeilijk te vinden was doordat hij geen vaste woon- of verblijfplaats heeft. Hij werd gisteren aangehouden in een woning in Loosdrecht, meldt NH Nieuws.

De man reed de vrouw met flinke snelheid aan. Eerder werd gesproken van een straatrace, die de man met zijn zoon zou houden, maar daar was volgens het gerechtshof geen bewijs voor. Zijn zoon werd veroordeeld tot een werkstraf van 100 uur en een rijontzegging van een jaar.