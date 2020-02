Grote tekorten bij kazerne in Havelte: ruim 700 vacatures

Deze week was er op de kazerne in Havelte een informatiedag voor geïnteresseerden. Zo'n dag wordt ongeveer tien keer per jaar georganiseerd. Tientallen jongeren en hun ouders waren er deze week bij. "Ik denk er al een aantal jaren aan om me aan te melden. Ik wil onderofficier worden", zei een jongen bij de informatiedag tegen RTV Drenthe.

Twee vrouwen uit Alphen aan de Rijn twijfelen erover om verpleegkundigen te worden bij Defensie. "Het is wel een baan waarin je veel meemaakt", zei een van hen. "Het is een uitdaging. Maar of ik het ook ga doen? Dat weet ik nog niet."

Vechten hoeft niet

Om jongeren zover te krijgen te verhuizen, moet Havelte nog wel wat bekender worden. "Wat wij merken is dat de kazerne in Havelte redelijk onbekend is in Nederland bij de doelgroep. Ze denken meteen aan een leger dat moet vechten. En dat terwijl we heel veel mogelijkheden bieden. Ook buiten het beeld dat zij hebben", zegt Saton.