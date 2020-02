Doden en vermisten na lawines in oosten Turkije

Door een lawine in Turkije zijn zeker dertien mensen om het leven gekomen. De lawine bedolf een sneeuwschuiver en een busje onder de sneeuw. Daarbij kwamen vijf mensen om, twee mensen worden nog vermist.

Later werden ook meer dan vijftig hulpverleners die naar slachtoffers aan het zoeken waren onder de sneeuw bedolven. Acht van hen zijn om het leven gekomen, 25 zijn in veiligheid gebracht.

Er zijn meer reddingsteams en ambulances naar het gebied gestuurd na de tweede lawine. Het lawinegevaar is nog niet geweken.

De lawine in het oosten van Turkije ontstond gisteravond in de buurt van Bahcesehir in de provincie Van, in bergachtig gebied.

Bekijk beelden van de reddingsactie: