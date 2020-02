'Afval voor miljoenen als veevoer verkocht', verdachten aangehouden

Het waren ongeregistreerde stoffen of zelfs afval, en ze werden vermengd en aan boeren verkocht als veevoer. Een veevoerbedrijf uit Noord-Brabant heeft hiermee vermoedelijk zo'n twee jaar lang gefraudeerd.

Zo is er meer dan 4 miljoen euro verdiend, volgens het Openbaar Ministerie. Het zouden ernstige strafbare feiten zijn, want de grondstoffen die in dierenvoeder zitten kunnen de gezondheid van dieren én uiteindelijk mensen beïnvloeden.

Begin deze week zijn drie mannen die bij het bedrijf werken aangehouden, zij worden nu verhoord. Het bedrijf zelf is in mei 2019 al stilgelegd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Certificaten zijn inmiddels ingetrokken en tientallen vrachtwagens zijn in beslag genomen.

Eerder al mis

Dat er van alles niet op orde was bij het bedrijf, bleek uit verschillende inspecties. Ten eerste constateerde de NVWA vorig jaar dat het bedrijf niet hygiënisch genoeg werkte. De opslagtanks waarin het reststromen van levensmiddelenbedrijven verzamelde, waren systematisch "ernstig vervuild" en verroest. Bij elkaar kon er 7 miljoen kilo op het terrein worden opgeslagen.

Daarnaast stelt het OM dat de papieren waarschijnlijk zijn vervalst. Wat doorverkocht werd aan boeren als diervoeder kreeg het keurmerk 'GMP+': een certificaat dat bedoeld is om aan te tonen dat een bedrijf veilig of duurzaam werkt.

Maar het voer bleek bij controle niet alleen de richtlijnen voor dat keurmerk te schenden, het was zelfs hoe dan ook niet geschikt om aan dieren te eten te geven. Dat certificaat is toen ingetrokken.

Vervolgens werd het bedrijf stilgelegd en moest het de niet-eetbare producten naar een vergister brengen om te vernietigen. Ook bleek er te zijn gesjoemeld: er zou 731 ton meer zijn weggebracht dan op het terrein lag opgeslagen.

Risico voor mensen en dieren

Verder stond in de administratie niet welke grondstoffen gebruikt waren om het veevoer te maken. Dat is wel nodig, omdat die grondstoffen in de gehele voedselketen terecht kunnen komen. Ook bij mensen.

Om de gezondheid van mensen en dieren te kunnen beschermen moet het voer door de hele keten te volgen zijn. "Dit om in het geval van een besmetting snel tot de identificatie van de herkomst te komen en verdere verspreiding te voorkomen", stelt het OM.