'Laatste naamloze graf Watersnoodramp Schouwen-Duiveland gevonden'

Op Schouwen-Duiveland is een graf gevonden van een slachtoffer van de Watersnoodramp. Volgens Hans Geldof, forensisch onderzoeker bij de politie Zeeland-West-Brabant, gaat het om het laatste naamloze graf uit de regio. Waar het graf precies is gevonden, is niet bekendgemaakt.

De vondst werd gedaan met hulp van Jaap Schoof uit Ouwerkerk, voormalig directeur van het Watersnoodmuseum. Die attendeerde de politie op de mogelijkheid van een graf.

"Toen zijn we verder gaan zoeken en uit de kranten van 1954 bleek dat er op Schouwen nog een graf ligt, maar dat is nooit in de registratie van de gemeente Schouwen-Duiveland ergens weggeschreven", zegt Geldof tegen Omroep Zeeland. Uit dna-onderzoek is ook echt gebleken dat het slachtoffer tijdens de Watersnoodramp overleed.

"Buiten Zeeland zijn wel meer NN-graven", zegt hij. 'NN' staat voor 'Nomen Nescio'. Het is een Latijnse uitdrukking die betekent 'ik weet de naam niet', of informeel 'naam onbekend'.

Dna-onderzoek

In 2013 ging een groot dna-onderzoek van start naar slachtoffers van de Watersnoodramp die in een naamloos graf liggen. Hiervoor zijn in verschillende plaatsen onbekende slachtoffers van de Watersnoodramp opgegraven. Van deze slachtoffers is dna afgenomen. In het laboratorium van het Nederlands Forensisch Instituut is dit dna vergeleken met het dna van mensen die familieleden hebben verloren tijdens de ramp.

Van de 1836 slachtoffers, zijn er ruim honderd nooit geïdentificeerd. Voor zover bekend kon er door het onderzoek aan drie onbekende slachtoffers een naam gegeven worden. Het gaat onder meer om Maria Magdalena de Koster uit Kruiningen en Maatje Verhelst uit Nieuwerkerk.

De watersnood van 1953 voltrok zich in de nacht van zaterdag 31 januari op zondag 1 februari 1953. De ramp werd veroorzaakt door een stormvloed in combinatie met springtij.

Zaterdag is de open dag van het Watersnoodmuseum. Dan wordt er meer bekendgemaakt over de vondst van het graf in Schouwen- Duiveland, ook de locatie van het graf.