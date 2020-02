'Groene' reclames van Ryanair waren misleidend

Budgetvlieger Ryanair heeft zich in reclames schoner voorgedaan dan het bedrijf kon onderbouwen. Dat stelt de ASA, de Britse variant van de Reclamecodecommissie, nadat er 167 klachten over waren binnengekomen.

Het gaat om drie reclames die in september vorig jaar te lezen, te zien en te horen waren. Ze waren misleidend en slecht onderbouwd, blijkt nu.

Zo was er een advertentie in de geschreven pers die verschillende beweringen bevatte. Onder een kopje 'Europe's lowest fares, lowest emissions airline' stond: "Ryanair heeft de laagste koolstofdioxide-uitstoot van welke grote vliegmaatschappij dan ook - 66 gram per gevlogen passagiers-kilometer."

Vervolgens staat erbij dat dit zou komen omdat de toestellen relatief nieuw zijn, er veel in een vliegtuig past en de motoren efficiënt zijn. Ook op radio en tv beweerde de vliegmaatschappij in spotjes dat de CO2-uitstoot laag is.

Geen bewijs, oude lijst

Maar volgens de Britse waakhond is daar geen goede onderbouwing voor te vinden. Zo beweert het bedrijf in de eerste advertentie dat het minder CO2 uitstoot dan welke grote vliegmaatschappij ook, maar is niet duidelijk met welke bedrijven het zichzelf vergeleken heeft.

Met de bewering in het radiospotje dat Ryanair laag scoorde op CO2-uitstoot ten opzichte van de top-27 andere Europese vliegmaatschappijen, kan de toezichthouder ook weinig. De berekening daarvoor is onduidelijk, en een lijst die het bedrijf zelf als onderbouwing gaf was acht jaar oud.

De gevolgen van die constateringen lijken voor Ryanair vooralsnog klein. Volgens de ASA mogen de reclames in hun huidige vorm niet nog een keer verschijnen. En het bedrijf moet voortaan claims die met het milieu te maken hebben duidelijk onderbouwen.