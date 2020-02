Duizenden vast op Japans 'corona-cruiseschip', ook drie Nederlanders aan boord

"De paniek neemt behoorlijk toe!", melden ze vanaf het schip. "We zijn op open zee en mogen onze cabine niet verlaten, voor de duur van twee weken. Er wordt weinig informatie gegeven. Wel krijgen we eten bezorgd, maar al met al is het een klotesituatie."

De vrouw is inmiddels getest om te zien of zij het virus heeft. "Ze moest zich afgelopen nacht twee dekken lager melden bij een Japanse arts van de gezondheidsautoriteiten. Ze wilden weten waarom ze een pijnstillend medicijn gebruikt. We moesten ook meteen een formulier invullen. Het is een heel vervelende situatie, ook omdat de medicijnen die we gebruiken opraken. Via de Nederlandse ambassade en onze verzekering proberen we aan nieuwe te komen."

Aantal besmettingen stijgt mogelijk nog

Medici zijn sinds maandag bezig met het controleren van de gezondheidstoestand van de passagiers en de bemanning. Er wordt rekening mee gehouden dat het aantal besmettingen aan boord nog stijgt. Volgens de Japanse minister van Volksgezondheid zijn tot nu toe 31 uitslagen bekend van 273 geteste personen. Aan boord van het schip zijn in totaal 3700 mensen. Niet iedereen aan boord wordt getest op het coronavirus; alleen opvarenden met symptomen krijgen een test.

In Japan zijn nu zeker 33 mensen besmet met het coronavirus, dat is het hoogste aantal ziektegevallen buiten China. In dat land zijn inmiddels meer dan 24.000 besmettingen geteld. In de provincie Hubei, waarin de miljoenenstad Wuhan ligt, zijn gisteren nog eens 65 mensen overleden aan de gevolgen van het virus. Dat brengt het aantal doden in China op zeker 490. Het sterftepercentage ligt nog altijd rond de 2 procent.

Ook in Hongkong

Sinds vandaag ligt er ook in Hongkong een cruiseschip aan de ketting. Zo'n dertig bemanningsleden hebben symptomen van het coronavirus. De World Dream, zoals het schip heet, werd eerder de toegang tot een haven in Taiwan ontzegd, nadat het virus was ontdekt bij drie Chinezen die eerder op het schip verbleven. 1800 mensen worden aan boord gehouden. Ook hier worden alleen opvarenden met ziekteverschijnselen getest. "Het is onduidelijk wat er nu verder gebeurt", zegt correspondent Sjoerd den Daas.