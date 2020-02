Jumbo roept knoflookgarnalen terug, mogelijk listeriabacterie

Supermarktketen Jumbo haalt per direct de garnalen met knoflook van het huismerk uit de schappen. Mogelijk is het voedsel besmet met de listeriabacterie. Het gaat om artikelen met de houdbaarheidsdatum 9 februari 2020.

Jumbo vraagt klanten om het product terug te brengen naar de supermarkt. Daar krijgen ze vervolgens hun geld terug.

De meeste mensen die in contact komen met listeria, merken daar niks van of krijgen milde griepverschijnselen. Voor bijvoorbeeld zwangere vrouwen kan de bacterie wel schadelijk zijn. Zij kunnen een miskraam krijgen of de baby kan te vroeg worden geboren.

In oktober was een grote terugroepactie van vleeswaren van fabrikant Offerman. Honderden soorten vleeswaar moesten toen vernietigd worden, omdat ze mogelijk besmet waren met de bacterie. Volgens het RIVM zijn de afgelopen twee jaar drie mensen om het leven gekomen en heeft een vrouw een miskraam gekregen door een listeriabesmetting in vleeswaren.