Joodse begraafplaats in Dordrecht beklad met hakenkruizen

Enkele grafstenen op de Joodse begraafplaats in Dordrecht zijn beklad met hakenkruizen en beledigende teksten. Het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK) reageert geschokt en doet aangifte.

Gisteren werd de gebruiker van de begraafplaats, de Joodse Gemeente Rotterdam, op de hoogte gesteld van de bekladding. Het gebeurde een paar dagen na de internationale herdenking van de bevrijding van vernietigingskamp Auschwitz. "Zo zie je maar dat antisemitisme nog steeds bestaat, hoe vaak je ook herdenkt en terugkijkt", zegt de Joodse Gemeente.

'Aanval op het respect'

"Een aanval op de doden is een aanval op het geheugen, het respect en de menselijke waardigheid", schrijft de Joodse Gemeente in een persverklaring. "Dit gedrag heeft geen plaats in onze samenleving."

Ook de gemeente heeft aangifte gedaan, schrijft RTV Rijnmond. De zerken worden zo snel mogelijk schoongemaakt.