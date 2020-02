Poolse president tekent omstreden wet bestraffing rechters

De Poolse president Duda heeft zijn handtekening gezet onder een omstreden wet die de macht van de politiek over de rechterlijke macht nog verder vergroot. De wet stelt de regering in staat rechters te straffen of te ontslaan als hun uitspraken schadelijk zijn voor het gezag. De politiek beoordeelt zelf of het handelen van de rechter binnen de geaccepteerde marges blijft of niet.

De Europese Unie en mensenrechtenorganisaties hebben eerder stevige kritiek geuit op het wetsvoorstel. De Poolse regering respecteert niet langer de scheiding der machten, zei onder meer Frans Timmermans als lid van de Europese Commissie. Ook onder Polen zelf is veel verzet tegen de wet.

Eerder ging het door de rechts-populistische regeringspartij PiS gedomineerde parlement al akkoord met de nieuwe aanpak van rechters. De regering wil er niet alleen rechters mee corrigeren die zich kritisch uitlaten over het bestuur, maar ook diegenen die hardop twijfelen aan de bekwaamheid van andere rechters of rechtbanken. De sancties variëren van boetes en demotie tot ontslag.