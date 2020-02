Politie en Dijsselbloem: alleen nog stabiel, staand vuurwerk in een doos

De politie hoopt dat in de toekomst alleen nog maar kindervuurwerk en stabiel en staand vuurwerk mag worden afgestoken.

Ook voorzitter Dijsselbloem van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) kan zich een uitgebreider vuurwerkverbod voorstellen. "Wat dan nog overblijft zijn vaste stabiele blokken van vuurwerk", zei Dijsselbloem in een hoorzitting in de Tweede Kamer over het kabinetsbesluit om vuurpijlen en knalvuurwerk te verbieden.

De politie en de OVV zijn wel tevreden met het kabinetsbesluit, dat de komende jaarwisseling al geldt. "Het is een flinke stap in de goede richting", zei Ruud Verkuijlen van de Nationale Politie. Op aandringen van een meerderheid van de Tweede Kamer heeft het kabinet een voorstel van de OVV uit 2017 overgenomen.

Grondbloemen

Een deel van het siervuurwerk, zoals fonteintjes, sierpotten en grondbloemen, blijft toegestaan. Ook het zogenoemde F1-vuurwerk, kindervuurwerk zoals sterretjes en knalerwten, blijft te koop. Dit relatief ongevaarlijk vuurwerk mag het hele jaar worden verkocht.

Maar met fonteintjes en grondbloemen kan nog wel gegooid worden en dat is gevaarlijk. Politieman Verkuijlen hoopt dat alleen de vaste stevige vuurwerkboxen in de toekomst te koop blijven. "Die blijven staan en mensen kunnen dan rustig van het vuurwerk genieten."

Dat is ook beter te handhaven voor de politie, zegt Verkuijlen. "Het is voor ons dan veel overzichtelijker om te zien wat er wordt afgestoken. Hoe eenvoudiger, hoe beter."

Morgen debatteert de Tweede Kamer over het vuurwerkplan van het kabinet.