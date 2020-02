Celstraf geëist voor nabestaanden crimineel Jaïr Wessels wegens witwassen

Het Openbaar Ministerie eist celstraffen en een werkstraf tegen de weduwe en twee vrienden van de in 2017 geliquideerde crimineel Jaïr Wessels. Ze worden verdacht van het witwassen van zijn auto's, horloges en contant geld.

Het OM in Amsterdam eist acht maanden cel voor weduwe Jenilee van den H (33). Tegen vriend Shamir de R. (33) is zeventien maanden, waarvan drie voorwaardelijk, geëist. Voor de andere vriend, Gregory N. (32) wil justitie 120 uur werkstraf.

Jaïr Wessels werd in de zomer van 2017 op het parkeerterrein van het station in Breukelen geliquideerd. Al snel werd duidelijk dat het ging om een afrekening in het criminele milieu.

Onderzoek

Al voor de dood van Wessels liep er een onderzoek naar zijn vermogen, omdat zijn luxueuze levensstijl niet overeenkwam met zijn legale inkomsten. Na zijn dood is er een nieuw onderzoek gestart om zicht te krijgen op de criminele erfenis.

Jenilee van den H. wist volgens justitie heel goed dat Wessels zijn geld verdiende in de onderwereld. Ook de andere verdachten leefden volgens het OM goed van het criminele geld. Gregory N. zou zijn bankrekening ter beschikking hebben gesteld voor witwassen. Omdat hij als enige gesproken heeft met de justitie, is de strafeis tegen hem mild.

Er is nog een vierde verdachte in de zaak, een 30-jarige vrouw. Zij kon er vandaag niet bijzijn wegens ziekte. Haar zaak wordt later behandeld.