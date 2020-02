RIVM en GGD: besmette Belg verandert niets aan thuisqarantaine Nederlanders

De vijftien Nederlanders uit Wuhan zaten bij hun evacuatievlucht in het vliegtuig met iemand die besmet blijkt te zijn met het coronavirus. Vandaag werd duidelijk dat een Belg aan boord van het toestel achteraf positief is getest op het virus. Toch is er volgens de gezondheidsdiensten GGD en RIVM geen reden tot zorg.

Zoals gepland zit de meerderheid van de vijftien Nederlanders inmiddels thuis in quarantaine, bevestigt de GGD. Geen van hen en de twee uit China meegekomen partners heeft ziekteverschijnselen. "Zolang ze geen gezondheidsklachten vertonen zijn er geen strengere maatregelen nodig", zegt Harald Wychgel van het RIVM daarover.

Geen pakketjes aannemen

De kans dat iemand aan boord van de evacuatievlucht afgelopen weekend het virus meedroeg, was volgens de instanties ingecalculeerd in het quarantaineplan. Zolang de evacués maar nauwlettend worden gemonitord door een arts en ze zich houden aan de 'spelregels'.

Zo moeten ze binnen blijven; ook het balkon of de tuin is verboden terrein. Bezoek ontvangen en pakjes aannemen is niet de bedoeling; het bed of een slaapkamer delen met een huisgenoot is eveneens uit den boze.

Andere aanpak dan België, waarom?

Desondanks roept het quarantainebeleid in ons land op sociale media de nodige argwaan op. "Ik snap niet dat die Nederlandse passagiers nu gewoon thuiszitten", zegt Johan op de Facebookpagina van de NOS. "Het zal me niet verbazen als al die Nederlanders die in datzelfde vliegtuig zaten ziek worden", schrijft Greetje.

Waarom doen we het niet zoals in België, vragen critici zich af. Want daar zitten de evacués uit het door de virusuitbraak getroffen Wuhan in een afgesloten vleugel van een militair ziekenhuis.

"Dat is een opmerkelijk verschil met Nederland, want de Belgen moeten twee weken in dit ziekenhuis blijven", zegt correspondent Thomas Spekschoor. "Maar de virologen die ik heb gesproken, zeggen dat de kans heel klein is de Nederlanders het virus hebben opgelopen, vanwege de strenge maatregelen aan boord van het vliegtuig."

Als de Nederlanders geen symptomen vertonen, mogen ze over twee weken uit isolatie. Sommige van hen hebben er overigens voor gekozen om deze periode op een centrale plek te blijven. Dat kan om persoonlijke redenen zijn, maar bijvoorbeeld ook omdat de thuissituatie niet geschikt is. Een studentenhuis is bijvoorbeeld niet geschikt voor quarantaine, benadrukt de GGD.

En de test dan?

Voor wie denkt: als er al een coronavirus-test is, waarom is het dan nog onduidelijk hoeveel mensen het hebben? Zo simpel is het helaas niet, zegt het RIVM. Want zelfs als je besmet bent, heb je de eerste dagen nog te weinig van het virus in je lichaam om het aan tonen in de test.

"Daarom heeft testen eigenlijk geen zin als je geen ziekteverschijnselen hebt", zegt RIVM-woordvoerder.