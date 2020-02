Standhouders Dordtse kerstmarkt krijgen compensatie

Standhouders die vorig jaar gedupeerd raakten door de afgelasting van de kerstmarkt in Dordrecht, krijgen twee derde van de huur voor hun kraam teruggestort van de gemeente. Twee van de drie dagen van de grootste kerstmarkt van het land werden afgelast vanwege slecht weer.

Normaal gesproken hebben deelnemers geen recht op teruggave van hun bijdrage als de kerstmarkt wordt afgelast. "Maar gezien de uitzonderlijke omstandigheden, heeft de gemeente Dordrecht in overleg met de organisatie van de kerstmarkt, besloten tot een coulanceregeling", schrijft de gemeente.

Standhouders waren in december niet blij met de afgelasting. Sommigen zouden door het schrappen van de twee dagen voor tienduizenden euro's aan inkomsten zijn misgelopen, schrijft RTV Rijnmond. De gemeente Dordrecht gaat onderzoeken hoe ze toekomstige kerstmarkten 'meer weerbestendig' kan maken. De organisatie kijkt of het standgeld te verzekeren is.