Ravage in tunnel Antwerpen na dodelijk verkeersongeluk

Bij een groot ongeluk in de Beverentunnel bij Antwerpen is een automobilist om het leven gekomen en zijn vijf mensen zwaargewond geraakt. Ook zijn er 44 lichtgewonden, meldt de Belgische politie.

Volgens de politie ontstond er door nog onbekende oorzaak een kettingbotsing waarbij een vrachtwagen, twee bussen en een personenauto betrokken waren. De dode was de bestuurder van de personenwagen, die tussen de vrachtwagen en een van de bussen reed.

De tunnel werd door de hulpdiensten in beide richtingen afgesloten om de hulpdiensten de ruimte te geven en de ravage te kunnen opruimen. Ook moesten alle ongeveer vijftig busreizigers worden geëvacueerd. Inmiddels is een rijrichting in de tunnel vrijgegeven.

Op de wegen in de omgeving van de Beverentunnel ontstonden lange files.