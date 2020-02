FvD'er Hiddema: Baudet moet eens stoppen met twitteren

Hiddema heeft een grondige hekel aan twitteren en heeft zijn collega al meerdere malen geadviseerd hiermee onmiddellijk te stoppen.

De meeste berichten op Twitter kloppen niet met de feiten, vindt het FvD-Kamerlid. "Die opgeblazen behoefte om je compleet weg te cijferen om je mening te geven. Het is een verspilling van tijd en het heeft geen inhoud."

Feiten

De politie onderzoekt of er een strafbaar feit is gepleegd. Hiddema zegt op basis van zijn kennis als advocaat zeker te weten dat Baudet niets verkeerd heeft gedaan. "Hij is gewoon afgegaan op de mening van anderen en heeft niet de opzet gehad om anderen te belasten."

Over de inhoud van de tweet houdt Hiddema zich redelijk op de vlakte. "Ik zeg pas iets als ik de feiten ken over wat er in die coupe is gebeurd."

Hiddema heeft nog niet gesproken met Baudet, die in Rome op een congres is. "Ik spreek liever face to face."