Aandeel Tesla maakt zeldzame koerssprongen na reeks van goed nieuws

Na jaren van tegenslag en onzekerheid lijkt Tesla de weg omhoog weer te hebben gevonden. Tenminste op Wall Street, waar het aandeel in de fabrikant van elektrische auto's wordt verhandeld. Nog voor de beurs vanmiddag openging, stond het op een winst van ruim 14 procent. Gisteren won het aandeel al twintig procent. Het zijn koerssprongen die op Wall Street zelden worden gezien.

De meest recente duw omhoog komt van Panasonic, dat meldde dat het eindelijk goed gaat met de fabriek die batterijen voor Tesla maakt. De fabriek in de VS kampte jaren met vertragingen en productieproblemen. Panasonic is zich aan het omvormen van maker van consumenten-elektronica tot toeleverancier voor de elektrische-autoindustrie.

De nieuwe Tesla-fabriek in Shanghai draait als een tierelier. Vorige week kwam Tesla-oprichter en hoogste baas Elon Musk met goede financiële resultaten voor het tweede kwartaal op rij. Het aandeel Tesla is nu drie keer zo veel waard als afgelopen zomer.

De koopdrift van aandelenhandelaren wordt ook aangezwengeld door de voorspelling van investeringsmaatschappij Ark Invest, dat het aandeel Tesla in 2024 zo'n 7.000 dollar waard zal zijn. De slotkoers op Wall Street was gisteren 780 dollar. Ark Invest baseert z'n voorspelling op de door Tesla aangekondigde grote vloot zelf-rijdende 'robot-taxi's'.

Tegenover de enorme winsten staan de verliezen voor handelaren die speculeren op een waardedaling van het aandeel door 'short' te gaan. Tesla is op Wall Street het aandeel waar het meest short op wordt gegaan. De papieren verliezen op het speculeren tegen Tesla zouden nu volgens analyse-bedrijf S3 Partners zo'n 8 miljard dollar bedragen.