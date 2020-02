Half miljard voor uitkoop en verduurzaming boerenbedrijven

Er komt ruim een half miljard euro beschikbaar voor het uitkopen van boeren die willen stoppen, of hun bedrijf willen verduurzamen. Haagse bronnen bevestigen dat het kabinet dit later deze week naar buiten zal brengen.

Het kabinet trekt zo'n 350 miljoen uit voor de uitkoop van zogenoemde 'piekbelasters'. Dat zijn boerenbedrijven die veel stikstof uitstoten in de buurt van Natura 2000-gebieden.

Dit bedrag staat los van de 180 miljoen die er is voor het uitkopen van varkensboeren in verband met stankoverlast. Die regeling is in november geopend en was al snel overtekend.

Naast de 350 miljoen euro heeft het ministerie van Landbouw op de eigen begroting 175 miljoen vrijgemaakt voor boeren die hun stallen willen verduurzamen.

De bedragen zijn onderdeel van de maatregelen die het kabinet neemt in de stikstofcrisis. Eerder is onder meer besloten om de maximumsnelheid overdag te verlagen naar 100 kilometer per uur.

Wet GroenLinks

GroenLinks vindt dat het kabinet er te lang over doet om in actie te komen. De Kamerleden Klaver en Bromet hebben een eigen wet gepresenteerd om Nederland snel uit de stikstofcrisis te krijgen.

"Door de besluiteloosheid van Rutte dreigt de ecologische crisis uit te monden in een economische crisis", zei Klaver. "De regering komt er al negen maanden onderling niet uit en Rutte durft geen echte besluiten te nemen."

GroenLinks wil ervoor zorgen dat "de natuur herstelt, er weer gebouwd kan worden en de economie aan de praat blijft". Bij de presentatie was onder anderen ook de voorzitter van Bouwend Nederland, oud-CDA-minister Verhagen, aanwezig.