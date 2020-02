Nederlands-Griekse Stefania naar Songfestival: 'Ik ben helemaal flabbergasted'

Ze is niet bij iedereen even bekend, de Nederlands-Griekse Stefania Liberakakis, maar de 17-jarige uit Utrecht heeft al heel wat op haar naam staan: meerdere muziekvideo's, speelfilms en ze speelde in een tv-serie. Nu gaat ze naar het Eurovisie Songfestival. Daar staat ze zelf ook nog versteld van. "Ik dacht jongens, doe even normaal. Dit kan echt niet."

Gisteravond maakte de Griekse omroep ERT bekend dat Stefania het land gaat vertegenwoordigen. Ze staat in de tweede halve finale van het Songfestival in Rotterdam met het nummer Supergirl. "Ik ben helemaal flabbergasted", vertelt ze vanuit Griekenland in het NOS Radio 1 Journaal. "Ik heb zoveel lieve berichten gekregen. Ik sliep vannacht pas om 4 uur, omdat ik helemaal aan het trillen was."

Eurovisiecircus

Deelname aan het Songfestival is misschien spannend voor de Utrechtse, maar op een podium voor de camera's staan is voor haar zeker geen nieuwe ervaring. Al op haar twaalfde nam ze deel aan Kinderen voor Kinderen en de talentenjacht The Voice Kids. Ze overleefde toen de blind auditions, maar strandde in de ronde daarna.

Het afgelopen jaar begon ze met acteren. Ze speelde in de tv-serie Brugklas en drie films (Brugklas: de tijd van m'n leven, De club van lelijke kinderen en 100% Coco New York).

Ook het Eurovisiecircus is niet helemaal nieuw voor Stefania. In 2016 deed ze al mee aan de Junior-uitvoering. Toen deed ze mee voor Nederland. Ze eindigde op de achtste plaats (van de 17), met de band Kisses: