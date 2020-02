Zuid-Afrika vaardigt arrestatiebevel uit tegen ex-president Zuma

Het hooggerechtshof in Zuid-Afrika heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen oud-president Jacob Zuma omdat hij zonder reden is weggebleven bij een rechtszaak tegen hem. Zuma wordt beschuldigd van corruptie tijdens zijn ambtsperiode en het aannemen van steekpenningen voordat hij president werd.

Het arrestatiebevel wordt pas van kracht als Zuma ook bij de volgende zitting begin mei niet verschijnt.

Zuma's advocaat zei dat de oud-president ziek is en in het buitenland wordt behandeld. Volgens de openbaar aanklager had hij dat voorafgaand aan de zitting moeten melden, samen met een verklaring waaruit blijkt dat hij ziek is. Het is in Zuid-Afrika strafbaar om zonder opgaaf van redenen weg te blijven bij een rechtszaak.

'Geen enkel bewijs'

Zuma (77) was van 2009 tot 2018 president van Zuid-Afrika. Zijn eigen partij, het ANC, dwong hem tot aftreden, nadat er op grote schaal melding was gemaakt van corruptie. Hij werd vervangen door zijn vice-president, Cyril Ramaphosa.

In een interview dat hij vorig jaar gaf aan correspondent Bram Vermeulen, aan de vooravond van de verkiezingen, zei Zuma dat er geen enkel bewijs tegen hem is. Volgens hem zijn alle beschuldigingen van corruptie ongegrond en is het niet meer dan propaganda.

Hij ziet ook niet wat een corruptie-onderzoek naar hem voor het land kan betekenen. Hij heeft liever dat er wordt gekeken naar wat hij heeft bereikt.