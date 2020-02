Doorbraak in twintig jaar oude moordzaak in Zwanenburg

Er is een doorbraak in een ruim twintig jaar oude moordzaak in Zwanenburg, in de buurt van Haarlem. De politie heeft de identiteit van het slachtoffer achterhaald.

Op 27 april 1999 werd het lichaam van een man gevonden in het water. Hij bleek door een misdrijf om het leven te zijn gekomen. Het slachtoffer was vastgebonden met een ketting en lag al een aantal maanden in het water. Zijn identiteit kon niet worden vastgesteld. De zaak kreeg de bijnaam 'kettingmoord'.

De politie vroeg de afgelopen jaren een aantal keren aandacht voor de zaak. Uit dna-onderzoek blijkt nu dat het slachtoffer de destijds 55-jarige Sefer Yildirim is. De familie van de man woont in Turkije, maar kwam na de identificatie naar Nederland om de plek te bezoeken waar hij ligt begraven.

Volgens NH Nieuws hielden de familieleden een herdenkingsbijeenkomst waarbij een imam aanwezig was en uit de koran werd voorgelezen.

De politie zegt er alles aan te doen om deze zaak op te lossen en heeft goede hoop dat de identificatie van de man tot nieuwe tips leidt.